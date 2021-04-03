التحضيرات النهائية لموكب المومياوات الملكية (فيديو)

تجري حاليًا أمام المتحف المصري بميدان التحضيرات النهائية لانطلاق موكب المومياوات الملكية، الذي سيبدأ مساره بتحرك 22 مومياء من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط بمصر القديمة.ومن المقرر أن ينطلق الموكب بـ22 عربة ذهبية (كل ملك على حدة) في موكب أسطوري يشارك بها عدد الفنانيين من بينهم يسرا وحسين فهمي وأسر ياسين وأمينة خليل وغيرهم من النجوم، كما سيشارك شخصيات سياحية بارزة للمشاركة من بينهم الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ووزير السياحة اليوناني.وسيبدأ الموكب بإطلاق 21 طلقة كتحية تقليدية لملوك مصر القديمة.وتشهد مصر حدثًا تاريخيًا مهيبًا، وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكًا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية مساء اليوم.وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20، ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.ويتحرك الموكب، مساء اليوم، من متحف التحرير مرورا بكورنيش النيل وميدان سيمون بوليفار لجاردن سيتي مرورًا بمنطقة المنيل وصولًا لمتحف الحضارة بالفسطاط، وينقل الحدث 400 قناة و200 مراسل وسوف يتم ترجمته لـ14 لغة.