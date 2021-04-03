التحالف العربى يحبط استهداف زورق مفخخ للملاحة بالبحر الأحمر

أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، السبت، عن تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد يتبع لميليشيات الحوثي بالصليف.

‏وقال التحالف العربي إنه أحبط هجومًا وشيكًا بزورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الميليشيات تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.

وشدد ‏التحالف على أن تهديد الميليشيات الحوثية مستمرة في استهداف خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.‎