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السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربى يحبط استهداف زورق مفخخ للملاحة بالبحر الأحمر

السبت 03/أبريل/2021 - 05:41 م
التحالف العربي
التحالف العربي
محمد عمر
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أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، السبت، عن تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد يتبع لميليشيات الحوثي بالصليف.
‏وقال التحالف العربي إنه أحبط هجومًا وشيكًا بزورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الميليشيات تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.
وشدد ‏التحالف على أن تهديد الميليشيات الحوثية مستمرة في استهداف خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.‎

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