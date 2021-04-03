التحالف العربى يحبط استهداف زورق مفخخ للملاحة بالبحر الأحمر
السبت 03/أبريل/2021 - 05:41 م
محمد عمرطباعة
أعلن التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، السبت، عن تدمير زورق مفخخ مسير عن بعد يتبع لميليشيات الحوثي بالصليف.
وقال التحالف العربي إنه أحبط هجومًا وشيكًا بزورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الميليشيات تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.
وشدد التحالف على أن تهديد الميليشيات الحوثية مستمرة في استهداف خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وقال التحالف العربي إنه أحبط هجومًا وشيكًا بزورق مفخخ جنوبي البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الميليشيات تتخذ من اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة.
وشدد التحالف على أن تهديد الميليشيات الحوثية مستمرة في استهداف خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.