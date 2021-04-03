حنان مطاوع: فخورة بحضارتنا.. ومصر دائمًا ملهمة ورائدة

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها وفخرها بموكب نقل المومياوات الملكية اليوم المقرر نقلها خلال ساعات قليلة.وشاركت حنان منشور لها عبر "فيسبوك"، وعلقت قائلة: "نقل ٢٢ مومياء مصرية منها أهم الملوك وحيمشوا في شوارع مصر كلهم كده عادي، منتظرة أشاهد هذا الموكب الرائع، حدث جلل ومهم، فخوره بالحضارة المصرية ويا رب دائمًا مصر رائده ومعلمه وملهمه.. بحبك يا بلدي".ومن المقرر أن يشارك في مراسم استقبال الموكب بمتحف الحضارة عدد كبير من النجمات والنجوم، حيث أجروا بروفات مكثفة قبل انطلاق الموكب، ويشارك في تقديم الموكب، اليوم، عدد من النجوم منهم يسرا، ليلى علوي، منى زكي، آسر ياسين، أمينة خليل وحسين فهمي.