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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السنغال تقرر فتح قنصلية في الصحراء الغربية

السبت 03/أبريل/2021 - 06:04 م
المغرب
المغرب
وكالات
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قال مصدران رسميان: إن السنغال ستفتتح قنصلية في الصحراء الغربية يوم الإثنين لتنضم إلى دول إفريقية وعربية أخرى في دعم مطالبة المغرب بالمنطقة المتنازع عليها.

وأضاف المصدران أن وزيري خارجية المغرب والسنغال سيفتتحان القنصلية في مدينة الداخلة المطلة على المحيط الأطلسي، مما يجعل السنغال الدولة الثانية والعشرين التي تنشئ بعثة دبلوماسية في الإقليم.

تسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر إلى استقلال الصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية شاسعة يسيطر عليها المغرب منذ انسحاب إسبانيا في عام 1975.

ويسعى المغرب منذ وقت طويل إلى الاعتراف الدولي بمطالبته بالمنطقة التي يسميها "الأقاليم الجنوبية".

ونددت حركة البوليساريو والجزائر بفتح قنصليات في الإقليم، وقالت جبهة البوليساريو في 13 نوفمبر: إنها انسحبت من وقف لإطلاق النار توسطت فيه الأمم المتحدة، وأعلنت الحرب في أعقاب تحرك عسكري مغربي لفتح طريق أغلقه مؤيدو ومقاتلو الجبهة لثلاثة أسابيع.

وقالت الرباط: إن أقصى ما يمكن أن تقدمه كحل سياسي للنزاع هو الحكم الذاتي، ودعت جبهة البوليساريو والجزائر إلى استفتاء على الاستقلال كأحد الخيارات.

وفي ديسمبر، اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية ووعدت بفتح قنصلية في الداخلة.

ولم تعلق الإدارة الجديدة للرئيس الأمريكي جو بايدن على موقفها من السيادة.

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