هدوء بمحيط قصر النيل والتحرير قبل انطلاق موكب نقل المومياوات (فيديو)

شهد محيط ميدان التحرير وكوبري قصر النيل هدوء تام وسيولة مرورية، وذلك قبل دقائق من انطلاق موكب سير نقل المومياوات.كما حرص عدد من المصريين على التواجد أعلى كوبري قصر النيل والتقاط بعض الصور التذكارية تزامنا مع الاحتفال خاصة وأنه سوف تتوقف الحركة تماما خلال دقائق.وتشهد مصر حدثا تاريخيا مهيبا، وهو نقل 22 مومياء ملكية 18 ملكا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك على قوارب ذهبية وألعاب نارية، بالإضافة لإطلاق طلقات مدافع فخرية، وذلك مساء اليوم السبت.وتعود المومياوات لعصور الأسر الـ17و18و19و20 ويستغرق الموكب بين 40 و45 دقيقة لحين وصولها من المتحف المصري لمتحف الحضارة، وذلك بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الدولية والفنانين.ويتحرك الموكب، مساء اليوم السبت، من متحف التحرير مرورا بكورنيش النيل وميدان سيمون بوليفار لجاردن سيتي مرورا بمنطقة المنيل وصولا لمتحف الحضارة بالفسطاط، وينقل الحدث 400 قناة و200 مراسل وسوف يتم ترجمته لـ 14 لغة.