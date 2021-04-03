مصري بالخارج: موكب نقل المومياوات يشعرني بمزيد من الفخر والاعتزاز

قال الدكتور مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا، إنه يشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز كونه أحد المصريين المقيمين بالخارج بموكب نقل المومياوات الملكية من داخل المتحف المصرى إلى متحف الحضارة.وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أنه سوف يشاهد الحفل نقل المومياوات عبر شاشات التلفزيون الإنجليزي، برفقة العائلة وأبناء الأسرة.وأشار إلى أن هذا الحفل المهيب سوف يبعث برسالة سلام إلى دول العالم كافة وأن مصر عظيمة وتتمتع بالأمن والأمان، بالإضافة إلى أن الحفل يبرز جمال القاهرة التاريخية والمواقع الأثرية المختلفة.وتشهد مصر اليوم حدثا يعد الأول من نوعه في العالم، حيث يتم نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.ويضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.