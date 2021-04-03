رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحباط محاولة تهريب أسلحة بيضاء وهواتف محمولة

السبت 03/أبريل/2021 - 04:32 م
جريدة الدستور
حسام التمساح
طباعة
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، حبس راكبين قادمين من ألمانيا وميلانو 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتهريب عدد من الأسلحة البيضاء، والهواتف المحمولة، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر.

وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين، واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.

وتمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء، والهواتف المحمولة، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر.

البداية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة «لوفتهانزا» القادمة من فرانكفورت، اشتبه سالم عابد، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصرى الجنسية قادم من ألمانيا يحاول الخروج من صالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح، مأمور الفحص، فأفاد بوجود أجسام غريبة.

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمود عبدالرءوف مأمور التفتيش، وأحمد الدلهماوى رئيس قسم، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 290 قطعة سلاح أبيض «سكاكين سويس نايف» مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من ميلانو، اشتبه محمود عبدالرءوف مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصرى الجنسية قادم من إيطاليا أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص، فأفاد بوجود أجسام غريبة.

وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة، قرر تكليف عبدالله حمدي مأمور التفتيش، وأحمد الدلهماوى رئيس قسم، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 36 هاتفا محمولا ماركة «آيفون» مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر أحمد على مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركي برقمى 51 و52 لسنة 2021، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح


الصور

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

الأكثر قراءة

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مصر تشارك فى بطولة كأس إفريقيا للكيك بوكسينج بالكاميرون

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «نحت الفأس» بنادي أدب المنصورة.. غدا

الشاعرة السورية وعد جرجس بضيافة برنامج «اقرأ معانا»

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن