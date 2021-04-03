إحباط محاولة تهريب أسلحة بيضاء وهواتف محمولة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، حبس راكبين قادمين من ألمانيا وميلانو 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتهريب عدد من الأسلحة البيضاء، والهواتف المحمولة، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر.وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين، واستدعاء مجري التحريات لسماع أقواله في الواقعة.وتمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى، برئاسة أحمد على مدير الإدارة، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء، والهواتف المحمولة، بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر.البداية، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة «لوفتهانزا» القادمة من فرانكفورت، اشتبه سالم عابد، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصرى الجنسية قادم من ألمانيا يحاول الخروج من صالة الوصول.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد صلاح، مأمور الفحص، فأفاد بوجود أجسام غريبة.وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة، قرر تكليف محمود عبدالرءوف مأمور التفتيش، وأحمد الدلهماوى رئيس قسم، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 290 قطعة سلاح أبيض «سكاكين سويس نايف» مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من ميلانو، اشتبه محمود عبدالرءوف مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصرى الجنسية قادم من إيطاليا أثناء محاولته الخروج من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوم وضرائب جمركية أجاب بالنفي، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة عماد جاب الله مأمور الفحص، فأفاد بوجود أجسام غريبة.وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة، قرر تكليف عبدالله حمدي مأمور التفتيش، وأحمد الدلهماوى رئيس قسم، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 36 هاتفا محمولا ماركة «آيفون» مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وقرر أحمد على مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركي برقمى 51 و52 لسنة 2021، بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.