برلماني: موكب المومياوات الملكية رسالة للعالم بعظمة الحضارة المصرية

قال النائب محمود توشكي عضو مجلس النواب، إن موكب المومياوات الملكية رسالة للعالم كله بعظمة الحضارة المصرية، وتاريخها العريق والافتخار بها دوما عبر القرون والأجيال.وأضاف توشكي خلال تصريحات له، إن مسار موكب المومياوات من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة في الفساطط، بداية بمرحلة جديدة من الانتعاش السياحي وتعافي السياحة المصرية وجذب أنظار واهتمام العالم خلال الفترة المقبلة.وأوضح عضو مجلس النواب، أنه يجب الفخر بأننا ننتمي إلى حضارة عريقة وعظيمة، فهي حضارة فريدة من نوعها، تتميز بكم آثار متنوع وكبير وفريد، وهى الآثر الاكثر شهرة فى العالم، وهى حضارة كانت ولا تزال عظيمة بالعمل والإيمان والاخلاص.وشدد توشكي، أن العالم على ثقة كبيرة في الحضارة المصرية، ولا يتأخر السائحون من مختلف دول العالم على زيارة مصر، وهناك ما لايقل عن 2 مليون سائح زاروا مصر خلال ال6 اشهر الأخيرة،، بما يؤكد على جو الآمان والاستقرار في البلاد، والرغبة الجامحة في مشاهدة عظمة الحضارة المصرية.