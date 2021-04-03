الدليل النهائي لأزياء ربيع وصيف 2021

خلال فترة أزمة كورونا، ركز موسم ربيع وصيف 2021 على الأزياء التي تناسب الأحداث الجارية، وتم الاتجاه إلى الأزياء التسعينية التي تتسم بالبساطة والتصميم الذي يتناسب تمامًا مع جميع الأنماط والأنواع والأجيال، فالملابس كلها أنيقة بقدر ما هي ذكية، وكذلك فإنها تناسب الوظائف المختلفة، والحياة العملية.وتعد الأقنعة جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية في عام 2021، والتي ظهرت منها العديد من الأشكال والألوان والتصميمات الفريدة، والمصممة من أجل الحماية من الوباء، بقاعدة طبية، وكل دار أزياء تختلف عن الأخرى في تلك القصص، لكنها الجميع اتفق على منح مرتديها طاقة إيجابية لتهدئة الأعصاب ومعالجة الروح ومنها شانيل.وشاعت الفضة في الإكسسوارات بشكل مبالغ فيه، حتى تمنح الأزياء مزيدا من الطاقات التي يحتاجها مرتديها، كذلك وجدت القلادات الكريستالية ومن دور الأزياء التي اعتمدت هذا النهج بربري وباكو رابان ولويس فويتون.ووفقا لمجلة فوج سيعود الجلد بقوة، خاصة في سترات راكبي الدراجات النارية ولكن بأشكال مختلفة، وكانت شانيال رائدة في هذا النوع من الأزياء، وستجد السراويل الكبيرة الحجم، والشورتات الصيفية التي تناسب الشواطئ.وانطلقت الفساتين الرومانسية من فالنتينو، ديور وإيزابيل والتي جمعت فيها الأناقة، فهي عبارة عن فساتين طويلة شفافة ذات حركات متلألئة يتم الإشادة بأنوثتها.