مقتل 14 شخصًا بهجوم مسلح في نيجيريا

أفادت وسائل إعلام نيجيريا، اليوم السبت، بمقتل 14 شخصا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية ومناطق قريبة في ولاية النيجر بغرب أبوجا.وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو 200 مسلح هاجموا، السبت، قاعدة في منطقة العلاوة، مما أسفر عن مقتل ستة جنود وضابط شرطة واحد، ومن ثم أحرق المهاجمون القاعدة وقاموا بشن هجمات على مناطق مجاورة، حيث قتلوا سبعة أشخاص واختطفوا آخرين، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".