«المترو» ينفى غلق محطة السادات أكثر من يوم: ساعات فقط

أكدت مصادر في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، غلق محطة مترو السادات منذ ساعة لبدء التجهيز لنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة بالفسطاط، على أن تتم إعادة فتحها مرة أخرى منذ صباح غدٍ الأحد.ونفت المصادر لـ"الدستور"، غلق المحطة لأكثر من يوم، مشددة على أن ذلك لن يستمر إلا لساعات.