التليفزيون حاضر بقوة.. 39 كاميرا لنقل موكب المومياوات الملكية

استعد التليفزيون المصري بقوة للحدث التاريخي الذي ينتظره العالم كله؛ لنقل المومياوات الملكية من متحف القاهرة بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط، والذي يحظى باهتمام إعلامي كبير من العالم كله.ووفر التليفزيون المصري بالتعاون مع القطاعات المعنية بالهيئة الوطنية للإعلام كل الإمكانيات لنقل صورة متميزة تليق بأهمية الحدث وتعكس الصورة الحضارية التي تشهدها مصر والاستعانة بأفضل الكوادر والأطقم الفنية للتصوير والإخراج طوال رحلة الملوك الذهبية.ومن المقرر نقل الحدث العالمي الهام بعدة وحدات خارجية ويصور الحدث الأهم 39 كاميرا موزعة على طول المسار من المتحف المصري للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، لإعطاء صورة مميزة للجمهور في العالم كله كما ستتم الاستعانة بكاميرات "الدرونز" الطائرة لإعطاء صورة عمودية رائعة في الحدث المهم.وعلى صعيد آخر كشفت وزارة الآثار عن أن هناك 500 قناة تليفزيونية تشارك في تغطية الحدث كما يوجد أكثر من 200 مراسل دولي لتغطية الحدث، وسيتم بثه بـ 14 لغة مختلفة.