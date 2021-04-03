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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

من هي أودري أزولاي التي استقبلها وزير السياحة لتحضر موكب المومياوات؟

السبت 03/أبريل/2021 - 12:31 م
أودري أزولاي
أودري أزولاي
ريم محمود
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حرص الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأُثار، على توثيق استقباله لأودري أزولاي، مدير عام منظمة اليونسكو، التي وصلت منذ قليل للقاهرة لحضور موكب المومياوات الملكية الذى سينطلق اليوم إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط، في هذا السياق نرصد أبرز المعلومات عن أودري أزولاي.

- هي موظفة مدنية وسياسية فرنسية وكانت وزيرة الثقافة الفرنسية.

- اُنْتُخِبَتْ مديرةً عامةً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

-كانت مستشارة لرئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا أولاند، ومسؤولة عن الثقافة والتواصل بين 2014 و2016، ثم أصبحت وزيرة الثقافة في إدارة مانويل فالس الثانية وإدارة برنار كازنوف.

-انضمت أزولاي عام 2006 إلى المركز الوطني الفرنسي للتصوير السينمائي، وتولت منصب نائبة مديرة لشؤون الوسائط المتعددة ثم المديرة المالية والقانونية ونائبة مديرة عامة.

-لعبت دورًا أساسيًا على الصعيد الدولي في مبادرات مشتركة من فرنسا ويونسكو والإمارات العربية المتحدة لأجل حماية التراث الثقافي في مناطق النزاع، وفي مؤتمر عن الثقافة لمجموعة الدول الصناعية السبع معقود للمرة الأولى في مارس 2017، أعلنت أزولاي وصدّقت على "إعلان فلورنسا" الذي يدين تدمير المواقع التراثية.

-ولدت في باريس لعائلة مغربية يهودية من مدينة الصويرة.

-هي ابنة أندري أزولاي، وهو مستشار للملك المغربي محمد السادس حاليًا.

-في 3 ديسمبر 2020، أعلن المغرب تأييد ترشحها لولاية ثانية في منصب رئيسة لليونسكو.

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