أسامة كمال ومحمد علي خير في تغطية خاصة لموكب المومياوات على «المحور»

تقدم قناة "المحور"، اليوم، تغطية خاصة عبر شاشتها لاحتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، والمقرر تحركه من ميدان التحرير المتحف المصري وصولا إلى متحف الحضارة القومي بالفسطاط، ويقوم بالتغطية كل من الإعلاميين أسامة كمال ومحمد علي خير، على أن تبدأ التغطية في تمام الساعة الرابعة عصرا.ومن المقرر استضافة كل من وزير الآثار، فاروق حسني، زاهي حواس، وأكثر من 35 عالما أثريا، وتحقيقات مصورة من داخل المتحف المصري ومتحف الفسطاط.