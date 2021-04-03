إعلامي لبناني: «أينما كنّا سترحل عيوننا إلى القاهرة اليوم»

«أينما كنّا، سترحل عيوننا إلى القاهرة التي ستضيء على حضارة وأسرار الفراعنة»، هكذا غرد الإعلامي اللبناني، ريكاردو كرم، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول موكب نقل المومياوات الذهبية من المتحف المصري لمتحف الحضارة بالفسطاط في السادسة من مساء اليوم.وغرد «كرم» قائلًا: «أينما كنّا،سترحل عيوننا إلى القاهرة التي ستضيء على حضارة وأسرار الفراعنة من خلال نقل ٢٢ مومياء ملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط».واستكمل: «وسيتمّ عرض ١٠٠ ألف قطعة أثرية، بعضها لأول مرة، مصر عادت شمسُك الذهب».