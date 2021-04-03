سقوط عاطلين يروجان الحشيش بـ«التبين» في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، القبض على عاطلين بحوزتهما حشيش بمنطقة التبين في القاهرة.بداية الواقعة بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط عاطلَين، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفا محمول.وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وهاتفى المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.