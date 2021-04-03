سقوط عاطلين يروجان الحشيش بـ«التبين» في القاهرة
السبت 03/أبريل/2021 - 12:11 م
هدير مصطفيطباعة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم السبت، القبض على عاطلين بحوزتهما حشيش بمنطقة التبين في القاهرة.
بداية الواقعة بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط عاطلَين، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفا محمول.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وهاتفى المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.
بداية الواقعة بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة التبين من ضبط عاطلَين، مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى، هاتفا محمول.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، وهاتفى المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة.