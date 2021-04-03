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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«موكب المومياوات الملكية» يتصدر تويتر.. ومغردون: «هنا التاريخ»

السبت 03/أبريل/2021 - 11:22 ص
المومياوات الملكية
المومياوات الملكية
إيمان ماهر
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‏تشهد مصر اليوم حدثا يعد الأول من نوعه في العالم، حيث يتم نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكانها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مقر عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وتصدر الموكب المومياوات الملكية تريند تويتر، حيث شارك الجميع من أنحاء العالم في الكتابة عن هذا الحدث العظيم.

وشاركت ندى في تغريدة لها صورا لميدان التحرير خلال استعداده لاستقبال الحدث معلقة: "متابعين بشدة".. بينما قال هاجر تحسين: "في انتظار هذا الحدث الذي يحدث مرة واحدة في الحياة وفخورة أنني مصرية".. بينما شارك محمد غالي صورة لمومياء قائلا: "هنا التاريخ.. هنا الحضارة.. أهلا بكم في مصر".

ويتم نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

واستعدادًا لانطلاق الموكب تم تصنيع سيارة خاصة بكل ملك من ملوك مصر القديمة خصيصًا لهذا الموكب، تحمل شعارا موحدا، وتحمل اسمه ولقبه باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية.

كما سيتم عرض فني مبهر وبسيط احتفالا بالخروج الملكي للمومياوات من المتحف المصري، وسيشارك به عدد من الفنانين منهم سوسن بدر وحسين فهمي ومنى زكي وهند صبري وغيرهم.

ويضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس-نفرتاري زوجة الملك أحمس.

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