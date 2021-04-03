رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: مسار موكب المومياوات يكشف عظمة المصريين في الماضي والحاضر

السبت 03/أبريل/2021 - 10:38 ص
النائب محمد رشاد
النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
أكد النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، أن حدث نقل المومياوات وتنظيم موكب ضخم لها في الشوارع المصرية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير، وصولأً إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، حدث نادر لا يتكرر كثيرا عبر التاريخ وحدث عالمي بكل معاني الكلمة.

وأضاف رشاد في تصريحات صحفية اليوم، أن الإبهار الذي سيصاحب نقل الملوك إلى متحف الحضارة يكشف عن عظمة الإنسان المصري ويكشف عن حالة كبيرة من الاستقرار والأمن في البلاد.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن ميدان التحرير، تحول خلال السنوات الماضية إلى تحفة جمالية، والملوك المومياوات سيتجولون في شوارع القاهرة وعاصمتها، في حدث تنقله مئات القنوات التلفزيونية العالمية، وهو شىء يعبر عن عظمة المصريين في الماضي والحاضر ويكشف للعالم جزءا مهما وغاليا من تاريخ مصر.

وشدد عثمان إن الحكومة المصرية وبتوجيهات عليا من الرئيس السيسي، على أهبة الاستعداد لهذا الحدث العالمي والجميع يعملون على أن ينال أعجاب العالم أجمع، مضيفا من حقنا أن نفتخر بما صنعناه في الماضي ونصنعه في الحاضر من تنمية واسعة وعمليات بناء حديثة تطول كل جنبات البلاد.

موضوعات متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

حالة الطقس اليوم السبت 3-4-2021 فى مصر


الصور

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمطاعم

image description

تموين أسيوط تعلن توافر السلع الغذائية بأسعار مخفضة طوال رمضان

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

الأكثر قراءة

"الرحلة الذهبية".. تفاصيل نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة

حقيقة زيادة الضرائب على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

إنفوجراف

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «حكاوي شعبية» للفنان سعد كامل بجاليري «مشربية»

رسم أكبر جدارية تشكيلية احتفاء بمئوية الدولة في الأردن

تفاصيل وفعاليات مؤتمر «صناعة النشر وقت الأزمات»

دور الشباب في تفعيل أداء المحليات ندوة بمركز الجيزة الثقافي