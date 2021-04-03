برلماني: مسار موكب المومياوات يكشف عظمة المصريين في الماضي والحاضر

أكد النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، أن حدث نقل المومياوات وتنظيم موكب ضخم لها في الشوارع المصرية من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير، وصولأً إلى المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، حدث نادر لا يتكرر كثيرا عبر التاريخ وحدث عالمي بكل معاني الكلمة.وأضاف رشاد في تصريحات صحفية اليوم، أن الإبهار الذي سيصاحب نقل الملوك إلى متحف الحضارة يكشف عن عظمة الإنسان المصري ويكشف عن حالة كبيرة من الاستقرار والأمن في البلاد.وقال عضو مجلس الشيوخ إن ميدان التحرير، تحول خلال السنوات الماضية إلى تحفة جمالية، والملوك المومياوات سيتجولون في شوارع القاهرة وعاصمتها، في حدث تنقله مئات القنوات التلفزيونية العالمية، وهو شىء يعبر عن عظمة المصريين في الماضي والحاضر ويكشف للعالم جزءا مهما وغاليا من تاريخ مصر.وشدد عثمان إن الحكومة المصرية وبتوجيهات عليا من الرئيس السيسي، على أهبة الاستعداد لهذا الحدث العالمي والجميع يعملون على أن ينال أعجاب العالم أجمع، مضيفا من حقنا أن نفتخر بما صنعناه في الماضي ونصنعه في الحاضر من تنمية واسعة وعمليات بناء حديثة تطول كل جنبات البلاد.