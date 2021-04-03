بـ22 عجلة حربية فرعونية.. «الإنتاج الحربى» تشارك فى نقل «المومياوات الملكية»

تستعد مصر لحدث استثنائي كبير حيث من المقرر نقل " المومياوات الملكية" في موكب عالمى اليوم السبت، من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.وصرح المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بأن "مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات" (مصنع 200 الحربي ) التابع للوزارة قام بتصنيع 22 عجلة حربية على الطراز الفرعوني لصالح وزارة السياحة والآثار حيث سيتم استخدام هذه العجلات-التى يجرها الخيول- في الاحتفالية العالمية التي تنظمها وزارة السياحة والآثار لنقل مومياوات 22 ملكًا وملكة و17 تابوتًا ملكيًا في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.ويأتي تصنيع هذه العجلات الحربية فى إطار مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والقطاعات المختلفة بالدولة.الجدير بالذكر أن العالم ينتظر الحفل في السادسة من مساء اليوم 3 أبريل، في احتفالية تزينها أضواء الليزر والكشافات التي ستضئ السماء بأسماء 22 ملكًا وملكة من ملوك الفراعنة، حيث سيكون فى استقبال موكب الملوك الرئيس عبدالفتاح السيسي ولفيف من الشخصيات الدولية داخل متحف الحضارة المصرية، فضلًا عن نقل الحدث العالمي على الهواء مباشرة عبر 18 قناة عالمية.