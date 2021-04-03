التخطيط: مصر قطعت شوطًا مهمًا فى توطين التكنولوجيا

قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى، إن مصر قطعت شوطا مهما فى مجال توطين التكنولوجيا، والتى انعكست بشكل كبير على تحسن ترتيب مصر من الاقتصاد الرقمى الذي يعد أحد القضايا المتعلقة بأبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.وأشار رئيس المعهد، خلال فاعليات المؤتمر السنوى الذي ينظمه معهد التخطيط القومى بعنوان الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة، إلى أن المؤتمر يناقش دور رقمنة الاقتصاد في تعزيز التنمية، والعمل والتعليم في الاقتصاد الرقمي، ودور الحكومة في الاقتصاد الرقمي، وأولويات الاقتصاد الرقمي في مصر، والأبعاد الاجتماعية والبيئية في الاقتصاد الرقمي.وأشار إلى تقدم مصر فى الترتيب العالمى للمعرفة من المرتبة رقم 95 فى عام 2017 إلى المرتبة 82 فى عام 2019 ثم إلى المرتبة 72 فى عام 2020 من بين 132 دولة، مضيفًا أنه رغم التحسن فى مؤشرات مصر بدليل المعرفة العالمى عبر السنوات الخمس السابقة، فما زالت متغيرات الابتكار تتطلب اتخاذ السياسات الوطنية اللازمة بشأن تحسينها، وبشكل خاص فى مجال البنية التحتية المادية والرقمية.وأكد أن مصر قد فطنت بالفعل إلى أهمية توطين التكنولوجيا، وقد تابعنا تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يومين فقط المدينة التكنولوجية لصناعة الدواء، وهى خطوة هامة سوف تتبعها خطوات أخرى فى سبيل التوطين التكنولوجى للصناعات الاستراتيجية وصولًا للاقتصاد الرقمى الذى يغطى كافة مناحى الحياة.بدورها قالت الدكتورة أمانى الريس نائب رئيس معهد التخطيط القومى، إن التحول نحو الاقتصاد الرقمى أصبح يحتل أولوية استراتيجية فى العديد من دول العالم، ومن بينها مصر التى أطلقت مؤخرًا عدد من المبادرات فى هذا الإطار أبرزها إطلاق منصة صر الرقمية 2020 لدعم التحول الرقمى فى القطاع الحكومى، بالإضافة إلى تدشين العاصمة الإدارية العاصمة الرقمية لمصر، وتشكيل كلًا من المجلس الأعلى للمدفوعات والأمن السيبرالى، وتطوير منظومتى الصحة والتعليم بشكل رقمى بما يتواكب مع تداعيات جائحة كورونا.وأشارت إلى أن المؤتمر يركز على مجموعة من القضايا من بينها دور الاقتصاد الرقمى في تعزيز أهداف التنمية المستدامة والتعرف علي أفضل التجارب العالمية وأهم التحديات فى تطوير الاقتصاد الرقمى على صعيد القطاعات الخدمية والانتاجية والمالية بأنواعها.