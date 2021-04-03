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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سيولة مرورية بالقاهرة والجيزة.. وتحويلات تزامنا مع نقل المومياوات

السبت 03/أبريل/2021 - 09:03 ص
سيولة مرورية بالقاهرة
سيولة مرورية بالقاهرة
حسام التمساح
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شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، كما انتظمت الحركة المرورية بالمحاور الرابطة بمحافظتي القاهرة والجيزة في كلا الاتجاهين، وطريق صلاح سالم والنصر ونفق الأزهر والعروبة والأوتوستراد وكوبري أكتوبر وكورنيش النيل.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وأعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق كلى لعددًا من الكبارى ومحاور الحركة في ضوء الاحتفالات والمراسم رفيعة المستوى التي ستقام بمناسبة نقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بميدان التحرير الى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم السبت.

وسيتم إجراء غلق كلي لكباري عباس والجامعه والجلاء ومطلع كوبري أكتوبر من شارع النيل ومطلع كوبري 15 مايو من شارع النيل ومنزل الطريق الدائري القادم من المعادي اتجاه شارع البحر الأعظم نطاق محافظة الجيزة باتجاه حدود محافظة القاهرة طوال فترة الاحتفالات والتي ستبدأ من الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 342021 وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم.

وجهزت الإدارة العامة لمرور الجيزة التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وهى كالأتى:

أولا: القادم من محاور فيصل والهرم وربيع الجيزي في اتجاه أعلى ( كوبري الجيزة المعدنى ومتجه الى كوبري عباس وكوبري الجامعة وكوبري الجلاء وكوبري 6 أكتوبر) يسلك منزل كوبري الجيزة المعدني اتجاه مستشفى الرمد ثم يمينًا اجباري في اتجاه محور البحر الأعظم حتى مطلع الطريق الدائري في اتجاه القاهرة ومناطق مدينة نصر والتجمع الخامس وطريق السويس.

ثانيا: (القادم من محور شارع الجامعه في اتجاه كوبري الجامعه) يسلك شارع الجيزة يمينًا قبل كوبري الجامعة من أمام حديقة الحيوان حتى دوران تفتيش الري والعودة باتجاه شارع الجيزة مرة أخرى اتجاه نفق النهضة ونفق الجلاء وشارع النيل حتى كوبري الساحل في اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج أو استكمال السير بشارع الجامعه حتى تقاطعه مع شارع ثروت والسير يسارا اتجاه شارع ثروت ثم استكمال السير أعلى محور صفط اللبن وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي اتجاه محور روض الفرج.

ثالثا: القادم من شارع التحرير في اتجاه كوبري الجلاء يسلك اجباريًا شارع النيل حتى مطلع كوبري الساحل في اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمواقع المشار إليها لتسيير الحركة المرورية، وكذلك تجهيز ووضع كافة المساعدات الفنية ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلى بالكباري والمحاور المشار إليها من حيث (طواحين ضوئية - حواجز فسفورية – مخاريط ) لإرشاد قائدى المركبات لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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