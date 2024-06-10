الإثنين 10 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان: مستعدون لتولى السلطة

مارين لوبان
مارين لوبان

أعربت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية، مارين لوبان، عن ترحيبها بدعوة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون،لإجراء انتخابات مبكرة، وقالت لوبان إنهم مستعدون لتولى السلطة في فرنسا "إذا منحنا الفرنسيون ثقتهم".

جاءت تصريحات لوبان بعد الإعلان عن فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية وبفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

وتلك النتائج دفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعلان حلّ الجمعية الوطنية "البرلمان" وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.

وأعلن الرئيس الفرنسى إيمانوين ماكرون، الأحد، حل مجلس النواب (الجمعية الوطنية)، ودعا إلى انتخابات مبكرة فى 30 يونيو الجاري، وذلك بعد تقدم اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية.

وفاز اليمين المتطرف بالانتخابات الأوروبية، وذلك بحصوله على نسبة تتراوح بين 31.5 و32.5% من الأصوات، أي ضعف ما حققه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون وفقًا لتقديرات معهدى الاستطلاع "إيفوب" و"إيبسوس"، ما يُمثل ضربة كبيرة لمعسكر للرئيس الفرنسي.

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