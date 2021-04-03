رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«رويترز» تتغنى بموكب المومياوات الملكية: فرصة لجذب السياح

السبت 03/أبريل/2021 - 07:31 ص
نقل المومياوات
نقل المومياوات
أمينة ذكى
طباعة
سلطت وكالة "رويترز" للأنباء الضوء على موكب نقل المومياوات الفرعونية الملكية المقرر اليوم السبتن ووصفت بالـ"موكب مهيب" الذي ينقل المومياوات لمتحف الحضارة بالفسطاط لعرضها بشكل أفضل، مؤكدة أنه فرصة مهمة لجذب السياح إلى مصر لا سيما مع تضرر قطاع السياحة بسبب كورونا.

وأضافت: "سينقل موكب ضخم 22 مومياء ملكية مصرية قديمة في مركبات مصممة خصيصا في أنحاء العاصمة القاهرة اليوم السبت إلى متحف جديد حيث يمكن عرضها في شكل أكثر جمالا"، مستطردة أن الموكب سينقل 18 ملكًا وأربع ملكات، معظمهم من الأسرة الحديثة، من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، على بعد حوالي 5 كيلومترات (3 أميال) إلى الجنوب الشرقي.

وتابعت: "سوف تغلق السلطات الطرق على طول نهر النيل لحضور الحفل المصمم لجذب الاهتمام بالمجموعات الأثرية الغنية في مصر لا سيما مع توقف السياحة تقريبًا بسبب القيود المرتبطة بـ COVID-19، وكان عالم الآثار المصري زاهي حواس، قد قال إن كل مومياء ستوضع في مركبة خاصة مملوءة بالنيتروجين لضمان الحماية، وسيتم حمل المومياوات على عربات مصممة لحملها وتوفير الاستقرار".

وقال حواس: "اخترنا متحف الحضارة لأننا نريد ولأول مرة عرض المومياوات بطريقة حضارية وأكاديمية وليس للترفيه كما كانت في المتحف المصري".

واكتشف علماء الآثار المومياوات على دفعتين في مجمع المعابد الجنائزية بالدير البحري في الأقصر وفي وادي الملوك القريب من عام 1871.

موضوعات متعلقة

اشترى سيارات بـ5 ملايين جنيه.. مخالفات أسامة هيكل في وزارة الإعلام

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

حالة الطقس اليوم السبت 3-4-2021 فى مصر

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم «جويا في بوردو» بجزويت القاهرة

إبراهيم أكبر الآباء المؤسسين.. متى ظهر اليهود فى مصر لأول مرة؟

الخميس.. طارق إمام ضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية

قريبًا.. صدور «معجم أعلام النساء الفلسطينيات» لـ غريد الشيخ محمد