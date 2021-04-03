«رويترز» تتغنى بموكب المومياوات الملكية: فرصة لجذب السياح

سلطت وكالة "رويترز" للأنباء الضوء على موكب نقل المومياوات الفرعونية الملكية المقرر اليوم السبتن ووصفت بالـ"موكب مهيب" الذي ينقل المومياوات لمتحف الحضارة بالفسطاط لعرضها بشكل أفضل، مؤكدة أنه فرصة مهمة لجذب السياح إلى مصر لا سيما مع تضرر قطاع السياحة بسبب كورونا.وأضافت: "سينقل موكب ضخم 22 مومياء ملكية مصرية قديمة في مركبات مصممة خصيصا في أنحاء العاصمة القاهرة اليوم السبت إلى متحف جديد حيث يمكن عرضها في شكل أكثر جمالا"، مستطردة أن الموكب سينقل 18 ملكًا وأربع ملكات، معظمهم من الأسرة الحديثة، من المتحف المصري في ميدان التحرير بوسط القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، على بعد حوالي 5 كيلومترات (3 أميال) إلى الجنوب الشرقي.وتابعت: "سوف تغلق السلطات الطرق على طول نهر النيل لحضور الحفل المصمم لجذب الاهتمام بالمجموعات الأثرية الغنية في مصر لا سيما مع توقف السياحة تقريبًا بسبب القيود المرتبطة بـ COVID-19، وكان عالم الآثار المصري زاهي حواس، قد قال إن كل مومياء ستوضع في مركبة خاصة مملوءة بالنيتروجين لضمان الحماية، وسيتم حمل المومياوات على عربات مصممة لحملها وتوفير الاستقرار".وقال حواس: "اخترنا متحف الحضارة لأننا نريد ولأول مرة عرض المومياوات بطريقة حضارية وأكاديمية وليس للترفيه كما كانت في المتحف المصري".واكتشف علماء الآثار المومياوات على دفعتين في مجمع المعابد الجنائزية بالدير البحري في الأقصر وفي وادي الملوك القريب من عام 1871.