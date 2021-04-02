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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حان وقت الحساب.. نائبة: أسامة هيكل رؤيته غائبة ويستهتر بمجلس يمثل الشعب

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:54 م
أسامة هيكل وزير
أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام
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هاجمت هند رشاد، عضو مجلس النواب، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اليوم، مؤكدة أنه تهاون فى الرد على تقرير لجنة الإعلام بالمجلس، والذى جاء بناء على بيانه الذى تقدم به للمجلس، واعتذر عن المثول أمام المجلس أكثر من مرة، وهو أمر غير مقبول، ويمثل استهتارا بمجلس يمثل الشعب.

وأوضحت رشاد فى بيان صحفي، أن رفض لجنة الثقافة والإعلام لبيان الوزير، استند لأدلة وبراهين، وهو ما جعل المجلس ينتظر رده بالأدلة والمستندات، ولكن هو لم يأتى ولم يقدم أية مستندات ترد على ما تقدم، وكانت هناك مماطلة غير مقبولة وتسويف، مشيرة إلى أن رؤيته فى التعامل بأكثر من قضية كانت غائبة من بينها محاولات بث الفتنة من قبل الإعلام المعادى بالخارج.

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