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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو «الشيوخ» عن تنسيقية الشباب: أسامة هيكل تجاهل طلبات البرلمان وأداؤه سيء

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:45 م
محمد عزمي
محمد عزمي
محمد الشريف
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قال محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أداء وزير الدولة للإعلام سيئ للغاية، خلال الفترة الماضية.

وأضاف عزمي، لـ"الدستور"، أن الوزير كان عضوا برلمانيا فيعلم جيدا الأدوات الرقابية وأهميتها ومناقشتها، ولكننا فوجئنا بغيابه عن الحضور للرد على المطالبات، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين القنوات الإعلامية والتغطيات الهامة للأحداث التي شهدتها البلاد من أزمة السفينة وحادث القطار.

وأشار إلى أن هناك حالة من التقصير الواضح فى الأداء وكان يجب على الوزير الحضور للرد على تلك المطالب.

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