مسؤول أمني أمريكي: حادث «الكابيتول» عمل فردي ولا يرتبط بتهديد أكبر

أكدت شبكة فوكس نيوز، نقلا عن مسؤول أمني، اليوم الجمعة، أن حادث مبني الكابيتول عمل فردي ولا ترتبط بتهديد أكبر.وأفادت تقرير إعلامية أميركية عن حدوث إطلاق نار أمام مبنى الكونجرس الأميركي، فضلا عن وجود انتشار واستنفار أمني بمحيط المبنى دون توضيح طبيعة التهديد الأمني.وأشارت التقارير الامريكية، أنه تم إغلاق مبنى الكابيتول في واشنطن بسبب "تهديدات أمنية"، بينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه "لا شيء يستدعي القلق مما يحدث في مبنى الكابيتول".