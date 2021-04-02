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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تطالب طهران بالإفراج عن كل الأمريكيين المحتجزين لديها دون سند

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:34 م
البيت الأبيض
البيت الأبيض
منار أحمد
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طالبت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الجمعة، بالإفراج عن كل الأمريكيين المحتجزين لديها دون سند، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

وفي سياق متصل، أشار البيت الأبيض في تصريح للسكرتيرة الصحفية جين ساكي، خلال في 7 مارس الماضي، إلى الذكرى الرابعة عشرة لاختطاف روبرت ليفنسون الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي في إيران الذي اختطف في إيران في ربيع 2007.

وقال بيان البيت الأبيض: اليوم نشير مرة أخرى إلى الذكرى المأساوية لاختطاف روبرت ليفنسون في إيران أطول رهينة محتجز في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضافت ساكي: بعد 14 عامًا والجهود المستمرة والمتكررة لتأمين تعاون مع إيران في تحديد مكان ليفنسون، ما زلنا بدون إجابات.

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