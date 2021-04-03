رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 3-4-2021

السبت 03/أبريل/2021 - 07:49 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
ياسمين محمود
طباعة
يرصد موقع "الدستور" أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت الموافق 3-4-2021، أمام الجنيه المصري خلال التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 756 جنيهًا.

عالميًا، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفيًا بفضل تراجع سعر الدولار وعوائد السندات الأمريكية، ليسجل السعر الفوري للذهب على ارتفاع 1.2% إلى 1727.86 دولار للأوقية، يأتي ذلك الارتفاع بعد إغلاق كعظم الأسواق العالمية بمناسبة الجمعة العظيمة أمس.

ونستعرض في التقرير التالي، متوسط أسعار الذهب بمحال الصاغة وأسواق المال، ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة، خلال فترة التداولات الصباحية بالمقابل بالجنيه المصري.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحال الصاغة في مصر بدون مصنعية. 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت نحو 864 جنيهًا، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 والذي يعد الأكثر شعبية في السوق المصري إلى نحو 792 جنيهًا، أما عيار 18 فبلغ سعر تداوله في السوق المحلي 648 جنيهًا.

سعر جرام الذهب فى مصر اليوم السبت

وسجل سعر جرام الذهب 22 وهو يمثل الأقل حركة شراء في السوق المحلي نحو792 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 504 جنيهات، أما سعر جرام الذهب عيار 12 فسجل نحو 432 جنيهًا. وفيما يخص سعر جرام الجنيه الذهب اليوم فسجل نحو 6.03 جنيه.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

أما أسعار الذهب بأسواق المال في مصر، فقد سجلت خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم المقابل بالجنيه المصري، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بأسواق المال نحو 873 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 764 جنيهًا، أما سعر جرام الذهب عيار 18 فسجل نحو 655 جنيهًا.

قد يهمك.. سعر الريال السعودي اليوم السبت

أما الجنيه الذهب فسجل نحو 6.11 جنيه، كما بلغ سعر الأوقية نحو27.17 جنيهًا، أما سعر كيلو الذهب فسجل 873 جنيهًا. وعلى مستوى المعادن النفسية فقد شهد سعر الفضة اليوم ارتفاعًا 2.1% لتسجل دولا للأوقية كما صعد سعر البلاتين 1.8% ليسجل 1208.42 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.3 % مسجلا 2651.79 دولار للأوقية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»


الصور

image description

تنظيم قوافل طبية بـ5 قري في دمياط خلال أبريل

image description

«تضامن دمياط» تنظم يوم «الوفاء والأمل» لأبناء «مؤسسة البنات»

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

الأكثر قراءة

خاص| جنوب السودان تكذب تصريحات الجزيرة بشأن سد النهضة: لا بد من اتفاق قانوني ملزم

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

موعد آذان الفجر فى القاهرة والمحافظات اليوم السبت 3-4-2021

هويسكا يفوز على ليفانتى بهدفين نظيفين فى الدورى الأسبانى

فوز شباب بلوزداد الجزائرى على مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
د.كريمة الحفناوى
تحية للشعب الفلسطينى الصامد فى يوم الأرض
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
المزيد

الثقافة

إبراهيم أكبر الآباء المؤسسين.. متى ظهر اليهود فى مصر لأول مرة؟

الخميس.. طارق إمام ضيف موقع صدى ذاكرة القصة المصرية

قريبًا.. صدور «معجم أعلام النساء الفلسطينيات» لـ غريد الشيخ محمد

«الجعران المجنح».. تعرف على سر شعار المركبات الخاصة بنقل المومياوات