رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الأمريكي يلتقي أعضاء الفريق الأمني بعد حادثة الكابيتول

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:30 م
بايدن
بايدن
منار أحمد
طباعة
أعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، عن لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأعضاء الفريق الأمني بعد حادثة الكابيتول.

وأفادت تقرير إعلامية أمريكية بحدوث إطلاق نار أمام مبنى الكونجرس الأمريكي.

وقالت إنه تم إغلاق مبنى الكابيتول في واشنطن بسبب "تهديدات أمنية"، بينما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه "لا شيء يستدعي القلق مما يحدث في مبنى الكابيتول".

وبينما أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى حدوث إطلاق نار أمام مبنى الكابيتول، وقالت شرطة الكونجرس إن "سيارة اخترقت حاجزا أمنيا وأصابت عنصرين من شرطة الكونجرس".

ولم توضح شرطة الكونجرس طبيعة إصابة العنصرين من أفرادها، كما لم تشر على حالة سائق السيارة الذي اخترق الحاجز الأمني.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيانات رسمية.. موعد فتح الطيران السعودي ٢٠٢١.. توقيت عودة الطيران بين مصر والسعودية

حكاية «فتاة الهرم».. حاول صديقها معاشرتها بالقوة فمزقت جسده بالطعنات

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 لجميع موظفي الدولة

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)


الصور

image description

إزالة 184 حالة تعد على نهر النيل بدمياط

image description

حملة للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بدور الأيتام في أسيوط

image description

قافلة «نور حياة» تواصل الكشف المجاني على مرضى العيون بأسيوط

image description

بدء الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط غدًا

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب عن الرجل الذي يجب أن يرحل: أسامة هيكل.. وزير الفتنة الإعلامية

غلق لجان انتخابات «الصحفيين» وبدء فرز الأصوات

البنك المركزى ينفى إلغاء «الجنيه الورقى»

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مؤيد محمد يحصل على الدكتوراه في طرق التحكم بالطاقة المتجددة الهجين بجامعة سوهاج

مسئول أوروبى: فقدان 6 ملايين شخص لوظائفهم بسبب كورونا

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

أيام زمان

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

بين الدراما والتاريخ.. حكاية الملك أحمس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
صفاء النجار
دروس وعبر من ماضى الرؤساء الأمريكيين «٢-٢»
ماجد حبته
فرصة إثيوبيا الأخيرة
مؤمن المحمدي
عميد لاعبي العالم
المزيد

الثقافة

أوركسترا «الكونسرفتوار» على مسرح قصر ثقافة بورسعيد

مناقشة كتاب «التنمية الثقافية» لـ فؤادة البكري بثقافة الجيزة

عرض «المهان» على مسرح الحديقة الدولية

قصور الثقافة تختتم فعاليات برنامج الاستراتيجية والأمن القومي