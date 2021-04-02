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«أحمس نفرتارى».. أول ملكة تتقلد منصبًا عسكريًا في التاريخ

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:42 م
الملكة أحمس نفرتاري
الملكة أحمس نفرتاري
إسلام جمال
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ساعات قليلة وينطلق الحدث الأعظم فى العالم، والذى لا يتكرر سوى مرة واحدة فى العمر، وهو "موكب المومياوات"، حيث يتضمن نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب، من المتحف المصرى لمتحف الحضارة بالفسطاط.

وتضم المومياوات الملكية، 4 ملكات، حتشبسوت، ميرت أمو، أحمس نفرتارى والملكة تى، حيث نسلط الضوء على الملكة "أحمس نفرتاري" إحدى المومياوت التي سيتم نقلها فى الموكب.

فى هذا التقرير نسلط الضوء على مومياء الملكة "احمس نفرتارى"، وهي من ضمن المومياوات التى سيتم نقلهن الى متحف الحضارة.


◄ الملكة أحمس نفرتاري.. «أول امراة فى التاريخ تتقلد منصبًا عسكريًا»

تعتبر الملكة احمس نفرتارى من أعظم ملكات مصر القديمة، فهى زوجة الملك احمس طارد الهكسوس من مصر، كما أنها كانت أول امرأة في التاريخ تتقلد منصب قيادة فرقة عسكرية كاملة وقاتلت بكفاءة شديدة، مع زوجها.

كما أن الملكة احمس نفرتارى، أول ملكة تحصل على مركز الزوجة الآلهة لآمون، الأمر الذى جعلها من أعظم ملكات مصر الفرعونية.

◄ الملكة احمس نفرتارى.. «أم السبع أولاد»

أنجبت نفرتارى سبعة أبناء، ثلاثة أولاد مات منهم اثنين، وأربعة بنات مات منهم ثلاثة، والأبناء الذين ظلوا على قيد الحياة، فبعد وفاة أحمس الأول، أصبحت هي الوصي على ابنها امنحوتب الأول، حتى بلغ السن القانونية وصعد إلى العرش.

عاشت نفرتارى خلال حكم كل من زوجها أحمس الأول، وابنها أمنحوتب الأول، وحفيدها تحتمس الأول، حيث تعتبر من الملكات اللواتي عشن وعاصرن الكثير من حكام مصر الفرعونية.

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