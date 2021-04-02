اتصال بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني حول الأزمة مع روسيا بشأن «دونباس»

أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، حول الأزمة مع روسيا في شرق أوكرانيا، حسبما ذكرت وكالة رويترز.وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حذر في وقت سابق، من أن محاولات إشعال حرب جديدة في منطقة دونباس الأوكرانية ستدمر هذا البلد.وقال لافروف في مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية، أمس الخميس، إن "الكثير من الجنود، يدرك حجم الضرر الذي قد ينجم عن أي عمل يشعل صراعًا ساخنًا"، معربًا عن أمله "ألا يتمكن السياسيون الذين يحركهم الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، من استفزاز الجنود".وأشار إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة، وقال إن "الذين يحاولون افتعال حرب جديدة في دونباس سيدمرون أوكرانيا".