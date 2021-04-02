الخارجية الأمريكية تؤكد خططًا لمحادثات غير مباشرة مع إيران

قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة اتفقت مع الشركاء الأوروبيين والروس والصينيين على تحديد القضايا المرتبطة بالعودة للالتزام بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015.وأضاف برايس، في بيان: "لا نزال في المراحل الأولى، ولا نتوقع انفراجة فورية لأننا أمام مناقشات صعبة، لكننا نعتقد أن هذه خطوة مفيدة".