جدول مواعيد قطارات الإسماعيلية الزقازيق.. وأسعار تذاكرها





جدول مواعيد قطارات الإسماعيلية الزقازيق 2021

وفقا للموقع الرسمي لهيئة سكك حديد مصر فإن جدول تحرك القطارات من محافظة الإسماعيلية إلى محطة الزقازيق بالشرقية حيث يتحرك القطار رقم 593 من محطة الإسماعيلية في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق صباحا ويصل محطة الزقازيق في تمام الساعة الثامنة صباحا فيما يتحرك القطار رقم 945 من محطة الإسماعيلية الساعة السابعة واثنين وأربعين صباحا ويصل الزقازيق الساعة 9 صباحا ويتحرك القطار رقم 185 من محطة الإسماعيلية في تمام الساعة الساعة العاشرة والنصف ويصل الزقازيق الساعة الحادية عشر وواحد وأربعين دقيقة صباحا





كيفية حجز تذاكر القطارات إلكترونيا 2021

من أبرز وسائل التطوير التي حدثت لهيئة سكك حديد مصر في الآونة الأخيرة إطلاق موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله حجز تذاكر القطارات و معرفة مواعيدها إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع سكك حديد مصر من خلال هذا الرابط ( من هنا)





الضغط على الخدمة المطلوبة ( حجز تذاكر القطارات، معرفة مواعيد، ...)





كتابة بيانات الراغب في خدمات القطارات إلكترونيا





اختيار موعد ودرجة القطار في حالة حجز التذاكر





اختيار وسيلة الدفع الالكتروني





الضغط على زر حفظ الطلب





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أسعار تذاكر قطارات من محافظة الإسماعيلية إلى الزقازيق

مواعيد قطارات الإسماعيلية الزقازيق وأسعار تذاكرها من أبرز المعلومات التي يسعى الكثير من المواطنين لمعرفتها عبر المنصات الإلكتروني حاليا حيث وصلت أسعار تذاكر القطارات المكيفة درجة ثانية ومميزة قرابة 34.5 جنيه وفقا للموقع الرسمي الالكتروني لهيئة سكك حديد مصر والتي حدث بها تطورات كثيرة في الآونة الأخيرة والتي تم رصد ميزانية مفتوحة لها خلال السنوات الماضية للوصول بها إلى معايير السلامة العالمية المتعارف عليها في جميع دول العالم.









يدير الكثير من المواطنين الراغبين في السفر بواسطة القطارات حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةلذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار تذاكر قطارات و كيفية حجزها معرفة مواعيدها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لهيئة سكك حديد مصر.