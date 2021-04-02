أحدثها قطار تايوان.. أخطر حوادث القطارات في العالم

لقى ما لا يقل عن 41 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 60 شخصا في تايوان، اليوم الجمعة، عندما خرج قطار عن مساره في نفق بعد أن اصطدم بشاحنة.وتعد تلك الحادثة أسوأ كارثة في السكك الحديدية التي تشهدها الجزيرة في العقود الأربعة الأخيرة.وما زالت حوادث القطارات تحصد أرواح الضحايا فى مشاهد مؤلمة تبقى فى الذاكرة للأبد.وفيما يلي قائمة بحوادث قطارات حول العالم:يناير 2020.. حادث خرج قطار بضائع عن القضبان فى أمريكاشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، فى يناير من العام الماضى، حادث خروج قطار بضائع عن مساره فى ولاية أيداهو، وسقط فى نهر كوتيناي.وأسفر الحادث عن خسائر فادحة لشركة BNSF والتى تعد من أكبر شركات الشحن فى أمريكا الشمالية.يناير 2020.. خروج قطار ركاب عن مساره بهولنداوفى العام ذاته بل الشهر نفسه، خرج قطار ركاب عن مساره فى مدينة لاهاي بهولندا، وتسبب فى تعطل السكك الحديدية لعدة ساعات ما أسفر عن تأخر آلاف الأشخاص عن مواعيد عملهم.يناير 2020 حادث قطار البضائع فى المكسيكوفى المكسيك، لقى 7 أشخاص فى 7 يناير من العام الماضى، مصرعهم وأصيب العشرات، حين صدم قطار بضائع فى شمال غرب المكسيك حافلة تقل عمالا.فبراير 2020 حادث تصادم قطارين فى تايلاندفيما أصيب ما لا يقل عن 30 شخصا فى حادث تصادم قطارين فى محافظة راتشابوري، أسفر أيضا عن تعطل الحركة لعدة ساعات.مارس 2020 خروج قطار عن مساره فى فرنساوفى 5 مارس من العام الماضى، شهدت فرنسا، حادث قطار أسفر عن وقوع ضحايا.وقال مسئولون محليون انذاك إن قطار "تىجى في" فائق السرعة خرج عن مساره بين ستراسبورج وباريس، أسفر عن إصابة 88 شخصا.أكتوبر 2019 حادث قطار في باكستانوقع الحادث في منطقة رحيم يار خان، ولقى ما لا يقل عن 64 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرين بسبب حريق في قطار ركاب.سبتمبر 2019 حادث قطار فى الكونغووفى 5 سبتمبر وقع حادث قطار فى إقليم تنجانيقا في الكونغو، ولقى أكثر من 50 شخصا مصرعهم، عندما خرج قطار ركاب عن مساره.أكتوبر 2018 حادث قطار فى الهندوفى أكتوبر من عام 2018 وقع حادث قطار فى أمريتسار، ولقى أكثر من 50 شخصا مصرعهم، وأصيب أكثر من 200 عندما اصطدم قطار بحشد يحتفل بمهرجان.نوفمبر 2016.. حادث قطار بالهندوفى 20 نوفمبر 2016 وقع حادث قطار فى بوخرايان بالهند، وأسفر الحاث عن سقوط 150 قتيلا و150 جريحا عندما خرج قطار ركاب عن القضبان.نوفمبر 2016 حادث قطار فى إيرانوفى 25 من العام ذاته، وقع حادث قطار فى سمنان، أسفر عن مقتل 49 شخصا وإصابة 103 بجروح عندما اصطدم قطار ركاب خرج عن مساره بقطار ركاب معطل.أكتوبر 2016 حادث قطار فى الكاميرونوفى 21 أكتوبر من عام 2016 وقع حادث قطار في منطقة إسيكا في الكاميرون، ولقى 79 شخصا مصرعه وأصيب أكثر من 550 عندما خرج قطار عن مساره.