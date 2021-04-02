رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بـ 130 ألف جنيه.. أوقاف الجديدة تعلن مسابقة للقرآن الكريم

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:47 ص
جريدة الدستور
محمد مهدي
طباعة
أعلنت إدارة الأوقاف بقرية الجديدة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، استكمال مسابقة القرآن الكريم لأبناء القرية بقيمة جوائز بلغت 130 ألف جنية كتبرع من رجل أعمال لحفظة القرآن الكريم بالقرية.

حيث انطلقت المسابقة أمس الخميس باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وستستمر المسابقة لحين الانتهاء من الأعداد المسجلة بالكشوف والبالغ عددهم 51 مشتركا، على أن يتم اختار العشر الأوائل الحافظين لكتاب الله.

بحضور الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، والشيخ عبدالله سيد، والشيخ أحمد عبد الجليل، والشيخ أحمد مدني ومحمد عربي منسق عام المسابقة.

وأكد الشيخ عبدالله سيد أن الجوائز سيتم توزيعها يوم السابع والعشرين من رمضان مقسمة كالتالي:

المركز الأول 50 ألف جنيه، المركز الثاني 20 ألف جنيه، المركز الثالث 15 ألف جنيه، المركز الرابع 10 آلاف جنيه، المركز الخامس 8500 جنيه، المركز السادس 7500، المركز السابع 6500، المركز الثامن 5500، المركز التاسع 4500، المركز العاشر 3500.

موضوعات متعلقة

متحدث «الأوقاف»: إغلاق أي مسجد لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية في رمضان

محمد محسن يغرد معتزلًا الفن: «هفتح محل عجل»

العالم يحتفي بموكب المومياوات: حدث فريد يظهر عظمة الفراعنة

بيانات رسمية.. موعد فتح الطيران السعودي ٢٠٢١.. توقيت عودة الطيران بين مصر والسعودية


الصور

image description

الكشف الطبي على 1846 مواطنا مجانا في دمياط

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

الأكثر قراءة

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

55% من الروس يثقون في بوتين

كورونا.. الاتحاد الدولي للسباحة يدرس إلغاء كأس العالم للغطس

موسكو: تطعيم 60 %من المواطنين بحلول نهاية الصيف

تحقيقات حول تسبب لقاح «أسترازينيكا» فى جلطات دموية بأستراليا

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تعتمد برنامج فعاليات الأنشطة الإبداعية في رمضان

«تجديد الإسلام وأصوله» جديد ياسر أنور

المترجمة السورية بثينة الإبراهيم بضيافة منصة الفن المعاصر

«الشارد».. رواية جديدة لأحمد الصمادى