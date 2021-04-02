بـ 130 ألف جنيه.. أوقاف الجديدة تعلن مسابقة للقرآن الكريم

أعلنت إدارة الأوقاف بقرية الجديدة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، استكمال مسابقة القرآن الكريم لأبناء القرية بقيمة جوائز بلغت 130 ألف جنية كتبرع من رجل أعمال لحفظة القرآن الكريم بالقرية.حيث انطلقت المسابقة أمس الخميس باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وستستمر المسابقة لحين الانتهاء من الأعداد المسجلة بالكشوف والبالغ عددهم 51 مشتركا، على أن يتم اختار العشر الأوائل الحافظين لكتاب الله.بحضور الدكتور محمود جاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، والشيخ عبدالله سيد، والشيخ أحمد عبد الجليل، والشيخ أحمد مدني ومحمد عربي منسق عام المسابقة.وأكد الشيخ عبدالله سيد أن الجوائز سيتم توزيعها يوم السابع والعشرين من رمضان مقسمة كالتالي:المركز الأول 50 ألف جنيه، المركز الثاني 20 ألف جنيه، المركز الثالث 15 ألف جنيه، المركز الرابع 10 آلاف جنيه، المركز الخامس 8500 جنيه، المركز السادس 7500، المركز السابع 6500، المركز الثامن 5500، المركز التاسع 4500، المركز العاشر 3500.