تحقيقات حول تسبب لقاح «أسترازينيكا» في جلطات دموية بأستراليا

قال مسؤول في قطاع الصحة، إن أستراليا تحقق لمعرفة ما إن كانت حالة تجلط دموي رُصدت اليوم الجمعة، مرتبطة بلقاح أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا، ما يثير مخاوف في بلد من المتوقع أن يجري تطعيم معظم سكانه بهذا اللقاح.ودخل رجل يبلغ من العمر 44 عاما مستشفى في ملبورن، بعد أيام من تلقيه لقاح أسترازينيكا، حيث كان يُعاني من تجلط شديد في الدم وانخفاض في عدد الصفائح الدموية.وقال مايكل كيد نائب رئيس الخدمات الطبية بالحكومة الأسترالية في إفادة بثها التلفزيون "لم تؤكد الفحوص وجود صلة سببية بلقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19، لكن التحقيقات مستمرة".وأضاف أنه من المتوقع معرفة المزيد غدا السبت.وأمس الخميس رصدت بريطانيا 30 حالة تجلط دموي نادر بعد التطعيم باللقاح، بينما قلصت عدة بلدان منها كندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا استخدام اللقاح بعد تقارير مماثلة.