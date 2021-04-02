رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«نيكي» يبلغ قمة أسبوعين بفضل آمال تعافي أرباح الشركات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 09:28 ص
الأسهم اليابانية
الأسهم اليابانية
وكالات
طباعة
أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الجمعة، فيما بلغ المؤشر "نيكي" أعلى مستوى في أسبوعين؛ بفعلآمال بتعافي أرباح الشركات ومكاسب في الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات في الوقت الذي يبدو فيه أن الشركات بصدد زيادة إنتاجها لمعالجة نقص عالمي للرقائق.

وارتفع نيكي 1.58 بالمئة ليغلق عند 29854 نقطة، وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71 بالمئة إلى 1971.62 نقطة.

وقال ماسايوكي كوبوتا كبير الإستراتيجيين لدى راكوتين للأوراق المالية: "دخلنا مرحة ترتفع فيها سوق الأسهم حتى في الوقت الذي تصعد فيه أسعار الفائدة بسبب نمو قوي للأرباح، هذه المرحلة ستقودنا في نهاية المطاف إلى سوق محمومة لكننا لم نصل إليها بعد".

وارتفع سهم نيبون إلكتريك جلاس أربعة بالمئة بعد أن عدلت شركة تصنيع المنتجات الزجاجية المستخدمة في السيارات وشاشات العرض المسطحة صعودا توقعاتها للأرباح، مشيرة إلى شحنات أكبر.

وواصلت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات قيادة السوق إذ يبدو أن القطاع بصدد تعزيز الإنتاج في ظل نقص عالمي للرقائق.

وربح سهم أدفانتست 4.2 بالمئة بينما أضاف سهم تي.دي.كيه أربعة بالمئة وارتفع سهم طوكيو إلكترون ثلاثة بالمئة.

وقال فوميو ماتسوموتو كبير الإستراتيجيين لدى أوكاسان للأوراق المالية، إن المعنويات الإيجابية تلقت دفعة أيضًا من خطة إنفاق للرئيس الأمريكي جو بايدن بقيمة تريليوني دولار تشمل دعوة لإنفاق 50 مليار دولار على تصنيع الرقائق وأبحاث تكنولوجية اخرى.

كما ربح قطاع الآلات الإلكترونية الأوسع نطاقا، إذ ارتفع سهم مجموعة سوني 4.7 بالمئة، بينما تلقت مجموعة سوفت بنك الدعم من صعود أسهم التكنولوجيا عالميا ليرتفع سهمها 3.6 بالمئة.

وشكل صناع السيارات نقطة مضيئة أيضا، إذ تلقوا مساعدة إضافيا من انخفاض الين في الأسابيع الأخيرة.

وربح سهم مازدا موتور 3.2 بالمئة، بينما ارتفع سهم سوزوكي موتور 3.1 بالمئة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار خفيفة.. الأرصاد توضح حالة طقس اليوم الخميس

أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

مصرع وإصابة 8 أشخاص فى حادث مروع على الدائرى الأوسطى

محمد محسن يغرد معتزلًا الفن: «هفتح محل عجل»


الصور

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 2-4-2021

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ذوبان جليد المحيط المتجمد الشمالي يسبب تساقط من الثلوج في أوروبا

تحقيقات حول تسبب لقاح «أسترازينيكا» في جلطات دموية بأستراليا

رغم انتقادات الصحة العالمية.. مسارح نيويورك تفتح أبوابها أمام الجمهور

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حريق مستشفى ببرلين

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

كارثة معرض الاسكندرية للكتاب.. قراء ينظمون ندوة لـ«شاعر الإخوان في الأردن»

لا أهلاوي ولا زمالكاوي.. أسرار من حياة أحمد خالد توفيق

أظهرت تفاصيل الجسد.. هل عرف المصريون القدماء العباءة السوداء؟

الدستور تنفرد بنشر «الطريق الطويل» أول رواية مفقودة لـ«واسينى الأعرج»