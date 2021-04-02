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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 2-4-2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:52 ص
جريدة الدستور
منة سالم
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يقدم موقع " الدستور"، في ضوء خدماته المتنوعة، سعر الدينار الكويتي في مصر اليوم الجمعة 2-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أفادت بها البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 2-4-2021


سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

استقرت مستويات سعر الدينار الكويتي فى بداية التداولات الصباحية اليوم مقابل الجنيه المصري داخل فروع البنك الأهلي المصري، عند 48.93 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

جاء سعر صرف الدينار الكويتي أمام نظيره المصري فروع بنك مصر عند 49.02 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك العربي الأفريقي الدولي

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملة المصرية الجنيه داخل شبكة فروع البنك العربي الأفريقي الدولي بالسوق المصرية، عند 49.60 جنيه للشراء، و54.63 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك المصرف المتحد

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 47.45 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع، بحسب شاشات التداول داخل بنك المصرف المتحد.

الدينار الكويتي فى بنك HSBC

وداخل بنك HSBC، في بداية تداولات اليوم، جاء سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند 48.03 جنيه للشراء، و51.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر إيران للتنمية

وفيما يخص مستويات شراء وبيع الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إيران للتنمية فقد سجلت 47.80 جنيه للشراء، و52.12 جنيه للبيع.

يهمك أيضًا.. حالة الطقس اليوم الجمعة

جدير بالذكر أن الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت يصدرها بنك الكويت المركزي حاليًا، حيث أصدر مجلس النقد الكويتي أول دينار كويتي في الأسواق عام 1960 م خلفًا للروبية الهندية التي كانت مستخدمة قبله، ثم أصدر بنك الكويت المركزي بعد ذلك ستة إصدارات أخر للعملة آخرها عام 2014، وينقسم الدينار الكويتي إلى 1000 فلس ويعتبر صاحب أعلى سعر صرف في العالم الآن.

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