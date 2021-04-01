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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط القومي» يطلق مؤتمره السنوي حول الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:31 م
الاقتصاد الرقمي
الاقتصاد الرقمي
أميرة ممدوح
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ينظم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بعنوان "الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة" بالقاهرة ٣-٤ أبريل ٢٠٢١، ومن المقرر أن يفتتحه كل من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور علاء زهران رئيس المعهد ورئيس المؤتمر.

ويشارك في فعاليات المؤتمر نخبة من الخبراء والأكاديميين في مجالات الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة من داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى المشاركة المتميزة من العديد من القيادات التنفيذية العاملة في قطاع الاقتصاد الرقمي في مصر.

ويتناول المؤتمر قضايا خاصة بدور رقمنة الاقتصاد في تعزيز التنمية، والعمل والتعليم في الاقتصاد الرقمي، ودور الحكومة في الاقتصاد الرقمي، وأولويات الاقتصاد الرقمي في مصر، والأبعاد الاجتماعية والبيئية في الاقتصاد الرقمي.

وقال الدكتور علاء زهران رئيس المعهد إن المعهد يعقد مؤتمرا دوليا سنويا في إحدى القضايا المتعلقة بأبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

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