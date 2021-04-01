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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس هيئة الأركان السودانية يتفقد المشاريع التنموية بالمنطقة الشرقية

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:06 م
الفريق أول ركن محمد
الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين
محمد عمر
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اختتم الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان السودانية، اليوم الخميس، زيارة تفقدية للمنطقة العسكرية الشرقية مع إثيوبيا.

وتهدف الزيارة للوقوف علي المشاريع التنموية التي تبنتها القوات المسلحة بمنطقة الفشقة، حيث وقف الحسين على سير الأداء في الطرق والجسور التي بدأ العمل في إنشائها بكل من سفاوة والفزرا وسندس وود كولي وأبوعروض بالإضافة لمشروع مطار دوكة وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.

كما تفقد الحسين القوات المنفتحة في منطقة الفشقة والتقي الضباط وضباط الصف والجنود بالمواقع الحدودية.

واطمأن رئيس الأركان على سير التنفيذ وعلى الروح المعنوية للجنود المرابطين بالحدود، داعيا لهم لبذل المزيد من الجهود في سبيل بناء وطن قوي وحمايته.

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