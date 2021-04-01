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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نوفاك: دول «أوبك+» ستعود في يوليو لجدول الإنتاج المتفق عليه قبل عام

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:39 م
أوبك
أوبك
عبير سليم
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توقع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن عودة دول "أوبك+" إلى الجدول المتفق عليه في أبريل الماضي لإنتاج النفط ستكون في شهر يوليو المقبل.

وقال نوفاك في لقاء مع قناة "روسيا 24": "لأول مرة لدينا أعلى مستوى لتنفيذ الاتفاق، بلغ 113% في فبراير الماضي. وهذا يدل على مستوى عال لتنفيذ كافة الدول لالتزاماتها".

وأضاف أن دول "أوبك+" اتفقت على البدء باستعادة حجم الإنتاج خلال 3 أشهر ابتداء من مايو المقبل.

وتابع، بالتالي سنصل إلى المعايير المحددة بموجب الاتفاق، وستتمسك دول "أوبك+" بالجدول العام المنصوص عليه في الاتفاق الذي وصلنا إليه في أبريل عام 2020".

وأعرب نوفاك عن اعتقاده بأن تطعيم الناس ضد فيروس كورونا قد يساعد في عودة النقل بالسيارات والطيران في الصيف، ما سيؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود والاستقرار في السوق النفطية.

وأشار إلى أن روسيا ستزيد من إنتاجها النفطي تدريجيا في الفترة بين مايو ويوليو المقبل بحجم إجمالي قدره 114 ألف برميل يوميا في إطار صفقة "أوبك+".

وأكد أن دول "أوبك+" اتفقت على مواصلة عقد اجتماعات شهريا لمراقبة الأوضاع في السوق النفطية، وتعديل القرار بشأن زيادة الإنتاج في حال الضرورة.

وحسب الاتفاقات الجديدة، ستزيد دول "أوبك+" من إنتاج النفط بمقدار 350 ألف برميل يوميا في مايو ويونيو المقبلين، وبمقدار 450 ألف برميل يوميا في يوليو.

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