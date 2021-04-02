سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 2-4-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 2-4-2021





لديكم أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، كما هو موضح فى التقرير التالي:



سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم



بلغ الدرهم الإماراتي، اليوم، في البنك، سعره عند الشراء 4.2356 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 4.2856 جنيه مصري.



سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم



وصل سعر الدرهم، اليوم، في البنك، عند الشراء 4.2589 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 4.2950 جنيه مصري.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم



سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء 4.2400 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2900 جنيه مصري.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم



سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء 4.2356 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.2856 جنيه مصري.





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سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم



بلغ سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك، عند الشراء 4.244 جنيه مصري ووصل سعره عند البيع 4.286 جنيه مصري.



سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم



وصل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2582 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 4.2910 جنيه مصري.





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