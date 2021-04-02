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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة 2-4-2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 05:06 ص
جريدة الدستور
الدستور
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يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 2-4-2021، ونستعرض لكم، خلال التقرير التالي، كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري، في البنوك التالية، "البنك الأهلي المصري، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي".

ونقدم لكم تقريرًا يوميًا يحتوي على كافة أسعار الدرهم مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، وتمثل أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، اهتمامًا للقارئ المصري والعربي يوميًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 2-4-2021


لديكم أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، كما هو موضح فى التقرير التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم


بلغ الدرهم الإماراتي، اليوم، في البنك، سعره عند الشراء 4.2356 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 4.2856 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم


وصل سعر الدرهم، اليوم، في البنك، عند الشراء 4.2589 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 4.2950 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم


سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء 4.2400 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2900 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم

 
سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء 4.2356 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.2856 جنيه مصري.

تابع أيضاً:



بلغ سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك، عند الشراء 4.244 جنيه مصري ووصل سعره عند البيع 4.286 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم


وصل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2582 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 4.2910 جنيه مصري.

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