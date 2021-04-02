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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:07 ص
جريدة الدستور
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يبحث المسلمون في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية عن موعد أذان صلاة المغرب، اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات، وذلك خلال شهر شعبان، حتى يتسنى للمسلمين الصائمين الإفطار على أذان المغرب.

وينشر موقع «الدستور» موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 2 أبريل 2021 في القاهرة والمحافظات، لأداء صلاة المغرب وتناول طعام الإفطار.

وتتميز مدينة القاهرة بوجود مساجد كثيرة ترجع لعدة عصور، وكذلك سميت بمدينة الألف مئذنة، وتتميز بالتنوع على الصعيد الثقافي والحضاري بشكل كبير، ومرت عليها العديد من العصور التاريخية المتنوعة، وبها معالم جديدة وقديمة لتصبح بذلك عبارة عن متحف كبير يضم آثارًا من العصر الفرعوني واليوناني والروماني والقبطي والإسلامي.


موعد أذان صلاة المغرب اليوم الجمعة 2 أبريل 

- موعد صلاة المغرب في محافظة القاهرة، اليوم، 6:14 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، اليوم، 6:20 م.

- موعد صلاة المغرب في طنطا، اليوم، 6:16 م.

- موعد صلاة المغرب في المنصورة، اليوم، 6:14 م.

- موعد صلاة المغرب في الزقازيق، اليوم، 6:13 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة أسيوط، اليوم، 6:13 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة سوهاج، اليوم، 6:11 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة بنى سويف، اليوم، 6:14 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة المنيا، اليوم، 6:15 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة قنا، اليوم، 6:06 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة مطروح، اليوم، 6:31 م.

- موعد صلاة المغرب في الغردقة، اليوم، 6:02 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم، 6:10 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة دمياط، اليوم، 6:13 م.

- موعد صلاة المغرب في شرم الشيخ، اليوم، 6:01 م.

تابع أيضاً:


سعر الدرهم الإماراتي اليوم الجمعة 2-4-2021 (dostor.org)

- موعد صلاة المغرب في محافظة الأقصر، اليوم، 6:07 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة الفيوم، اليوم، 6:16 م.

- موعد صلاة المغرب في شلاتين، اليوم، 5:53 م.

- موعد صلاة المغرب في محافظة بورسعيد، اليوم، 6:11 م.

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