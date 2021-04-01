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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رئيس الإنجيلية يهنئ ثروت قادس لفوزه في الانتخابات البرلمانية ألمانيا

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:19 م
أندريه زكي
أندريه زكي
مونيكا جرجس_ تريزة شنودة
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هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس ثروت قادس، لانتخابه ممثلًا عن الجاليات الأجنبية في برلمان ولاية لانغن وأوفن باخ في هسن بألمانيا.

وأرسل رئيس الإنجيلية برقية تهنئة، قال فيها: تلقيت بكل سرور خبر انتخاب الدكتور القس ثروت قادس ممثلًا عن الجاليات الأجنبية في برلمان ولاية لانغن وأوفن باخ في هسن بألمانيا.

وتابع "زكي: "أتقدم بأطيب التهاني لفوزه بهذا المنصب، وأتمنى له النجاح في كل خطواته وأن يكون هذا المنصب الجديد لخدمة كافة من يمثلهم.

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