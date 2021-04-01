مبعوث بوتين يبحث مع سفير الأردن النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي

تبادل ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية ونائب وزير خارجية روسيا، مع خالد شوابكة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بموسكو، وجهات النظر حول الجوانب الرئيسية للأجندة الإقليمية، مع التركيز على مشاكل تسوية النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة- عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس- أن الجانبين ناقشا بعض القضايا العملية المتعلقة بتعزيز العلاقات الروسية- الأردنية.