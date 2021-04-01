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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرهان يبحث مع مجلس السلم والأمن الأفريقي تطورات مفاوضات سد النهضة

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:47 م
سد النهضة
سد النهضة
محمد عمر
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بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، مع الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن التابع له، تطورات مفاوضات سد النهضة والأوضاع الحدودية مع إثيوبيا.

وأشاد البرهان لدى لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم، وفد مجلس السلم والأمن الأفريقي بدورهم في دعم السودان من أجل إنجاح الفترة الانتقالية، حتى تم التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان، وما نتج عنه من توسيع لدائرة المشاركة في السلطة شملت حركات الكفاح المسلح الموقعة على الاتفاق.

وقال البرهان إن السودان يتطلع للمزيد من الدعم عبر الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم التابع له لاستكمال عملية السلام، عبر حث الحركات غير الموقعة للانضمام للعملية السلمية بالبلاد.

وأشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، إلى حرص السودان على ضرورة إيجاد الحلول لكافة قضايا القارة الأفريقية من خلال جهود الأفارقة أنفسهم.

من جانبه، أكد محمد إدريس فرح رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي لشهر أبريل حرص المجلس على دعم السودان خلال المرحلة المقبلة بما يحقق السلام والاستقرار بالبلاد، مشيرا إلى أن اللقاء تناول التحديات التي تواجه السودان والإنجازات التي تحققت خاصة فيما يلي توقيع اتفاق المبادئ بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد عبد العزيز الحلو.

وأضاف أن اللقاء أمن على ضرورة تزويد الاتحاد الأفريقي بالقدرات الفنية والسياسية والقانونية اللازمة لإنجاح دوره في الوساطة في قضية سد النهضة.

من جهته أوضح السفير خالد فرح مدير إدارة الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، أن رئيس مجلس السيادة اطلع الوفد على التحديات التي تواجه السودان خلال الفترة الانتقالية، وكذاك قضية سد النهضة والأوضاع على الحدود الشرقية والدور المرتقب للاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن في هذا الإطار لإيجاد الحلول للقضايا الأفريقية.

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