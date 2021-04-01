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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإيسيسكو تشيد بمبادرة «الشرق الأوسط الأخضر»

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:50 م
الإيسيسكو
الإيسيسكو
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أشادت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالمبادرة الدولية "الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، عن إطلاقها قريبا، وتهدف إلى الرفع من حصة إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة، إذ تسعى المبادرة بالشراكة مع دول الشرق الأوسط لزراعة 40 مليار شجرة في المنطقة.

وثمنت المنظمة في بيان، اليوم الخميس: هذه المبادرة المتميزة، التي سيتم وضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، تجعلها تسهم بشكل قوي في الرفع من حصة إنتاج الطاقة المتجددة، وتحقيق الهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة، واستعادة مساحة تعادل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وهو ما يحقق تخفيضا بنسبة 2.5% من معدلات انبعاثات الكربون العالمية.

وأكدت الإيسيسكو استعدادها التام للتعاون والعمل مع مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، لأن أهدافها تنسجم مع استراتيجية العمل الجديدة للمنظمة، التي تتبنى قضايا الحفاظ على البيئة، من خلال برامج ومشاريع طموحة لتحسين الظروف البيئية وتثمين وإدارة الموارد المائية، وتنسيق التعاون بين دول العالم الإسلامي في هذا المجال، والذي يُتوجه اهتمام الإيسيسكو بتنظيم مؤتمر وزراء البيئة في دول العالم الإسلامي، الذي انعقدت دورته الثامنة في أكتوبر 2019، وستحرص المنظمة على أن تكون مبادرة ولي العهد السعودي محور الدورة التاسعة من المؤتمر.

كما ستعمل الإيسيسكو بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة على استمرار تميز جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، التي تتولى المنظمة أمانتها، وسيتم الإعلان قريبا عن فتح باب الترشح لدورتها الجديدة.

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