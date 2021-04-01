إنجلترا: 40.8% ممن تخطوا 80 عامًا تلقوا جرعاتهم من لقاح كورونا

أظهرت بيانات هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، أن 40.8% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 80 عامًا تلقوا جرعاتهم من اللقاح المضاد لكورونا اعتبارًا من 28 مارس الماضي.وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس: أن 12.7% من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و79 تلقوا الجرعتين بينما استكمل 4.7% مسار التطعيمات.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بفيروس كورونا في المملكة المتحدة يبلغ حوالي 4.3 مليون حالة.