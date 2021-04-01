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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مالاوي تبدأ في تطعيم كبار السن بلقاح أسترازينيكا ضمن مبادرة «كوفاكس»

الخميس 01/أبريل/2021 - 05:33 م
لقاح أسترزينيكا
لقاح أسترزينيكا
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بدأت مالاوي، اليوم الخميس، في تطعيم العاملين بالمجال الصحي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد استقبالها 360 ألف جرعة في مطلع شهر مارس المنصرم، ضمن مبادرة "كوفاكس" العالمية.

وذكرت شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" الأمريكية: إن المواطنين اصطفوا لتلقي جرعات التطعيم بالمستشفيات والعيادات في مدينة "بلانتاير" التي تعد أكبر مدينة في البلاد.

وتهدف مبادرة "كوفاكس" العالمية لدعم الوصول العادل للقاحات المضادة لوباء "كوفيد- 19"، وتأمل مالاوي في تطعيم نحو 11 مليون شخص من بين إجمالي تعدادها السكاني الذي يبلغ 19 مليون نسمة.

يذكر أن إجمالي أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مالاوي منذ بدء الجائحة بلغ 33 ألفا و525 حالة، من بينهم ألف و116 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، حسب ما أعلنه المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

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