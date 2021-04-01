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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الفرنسي ينتقد إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا

الخميس 01/أبريل/2021 - 03:03 م
جريدة الدستور
وكالات
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انتقد البرلمان الفرنسي اليوم الخميس، إدارة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لأزمة فيروس كورونا، بعد يوم من إعلانه عن قيود جديدة لمواجهة الفيروس.

وقال داميان عباد، رئيس الكتلة الجمهورية في البرلمان بعد خطاب رئيس الوزراء جان كاستيكس: "نحن لسنا هنا للاعتراف بإخفاقاتك المتكررة".

وانتقد السياسي اليساري جان لوك ميلينشو ماكرون لاتخاذه القرارات بمفرده.

وعرض كاستيكس القيود الجديدة، التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء، أمام البرلمان.

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